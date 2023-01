Renault verkocht vorig jaar 5,9 procent minder

Renault zag de verkoop vorig jaar met 5,9 procent afnemen, om uit te komen op iets meer dan 2 miljoen verkochte voertuigen.

In dat cijfer zitten geen activiteiten in Rusland. In mei verliet het Franse bedrijf de Russische markt wegens de oorlog in Oekraïne. De aandelen werden verkocht aan de Russische staat. Renault was er marktleider met het merk Lada.

Het merk Renault kende wereldwijd een daling met 14,6 procent. Het goedkopere dochtermerk Dacia deed het wel 6,8 procent beter, goed voor 573.800 wagens. De kleine Dacia Sandero en de terreinwagen Duster scoren goed in Europa.

Sinds het vertrek van oud-CEO Carlos Ghosn heeft Renault een koerswijziging doorgevoerd. De groep mikt nu op een strategie van waardecreatie, door de focus te leggen op de meest winstgevende verkoopkanalen. Dat betekent bijvoorbeeld meer aandacht voor verkoop aan particulieren.

Het bedrijf kreeg net als andere autobouwers te maken met bevoorradingsproblemen. Daardoor was werd de capaciteit in de fabrieken beperkt. In de tweede jaarhelft liep de productie wel beter.