Bende-verdachte van het eerste uur, die ooit een pistool verstopte in een pot spaghettisaus: dit moet je weten over Robert Beijer

Robert Beijer is in Pattaya gearresteerd. — © BDW

Al jaren is hij een verdachte in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, maar telkens ontbraken concrete bewijzen. Nu is ex-rijkswachter Robert ‘Bob’ Beijer (70) in Thailand gearresteerd, omdat hij illegaal in het land verblijft. Het is voor Beijer de zoveelste kennismaking met het gerecht, sinds hij samen met zijn kompaan Bouhouche – nog een Bende-verdachte van het eerste uur – de goede kant van de wet voor de duistere inwisselde.