Vincent Kompany alweer bedolven onder lof in Engeland: “Het is oneerlijk voor de andere coaches”

Dat Vincent Kompany het goed doet met Burnley in Engeland, dat weet u ondertussen al. Onze landgenoot werd vorige week nog verkozen tot ‘Manager van de Maand’ in de Championship. In Engelse media kreeg hij deze week opnieuw heel wat lof. “Hij torent met kop en schouders uit boven de andere coaches in de Championship.”

“Het is oneerlijk voor de andere coaches dat Vini (Kompany, red.) in de Championship aan de slag is, want hij steekt met kop en schouders uit boven de andere coaches”, zei Chinedum Onuoha, voormalige ploegmaat van Kompany bij Manchester City en tegenwoordig analist, aan talkSport. “De manier waarop hij naar het spelletje kijkt, hoe hij omgaat met zijn spelers… Alles. Hij heeft een miljoen mijl voorsprong op de anderen.”

“Psycho”

“Hij heeft de ideeën en hij heeft de visie. Ook al heeft hij onder een paar topcoaches gespeeld, hij is nog steeds heel erg zichzelf”, vervolgde Onuoha. “En het beste van al: hij is gewoon psycho. Ik heb een aantal van zijn speeches gehoord. Daarin zegt hij bijvoorbeeld tegen zijn spelers over de tegenstander: Ik haat deze spelers, ga het veld op en vermoordt ze.”

Onuoha speelde tussen 2004 en 2012 voor Manchester City. Hier begaat hij een fout op (ex-) Rode Duivel Nacer Chadli. — © REUTERS

Hoever kan Kompany het schoppen als coach? Onuoha sluit alvast niet uit dat onze landgenoot ooit aan het roer staat bij Manchester City. “Hij is nog maar 36, in de Championship zijn er veel jonge coaches. En sommige coaches gaan door tot pakweg hun 77ste. Hij zou Manchester City ooit kunnen coachen. Maar niemand weet hoe City er in de toekomst zal uitzien, alles kan.”

Kompany zelf was dinsdagavond nog aanwezig in het Kuipje voor de wedstrijd tussen Westerlo en Genk. Hij kwam er onder meer om Westerlo-spits Lyle Foster te scouten. Natuurlijk heeft hij ook een goede band met Genk-coach Wouter Vrancken en werkte hij nog samen met Westerlo-coach Jonas De Roeck.