Lichaam van 46-jarige man aangetroffen op bouwwerf, parket opent onderzoek

Woensdagochtend werd in de Genstestraat in Zonnegem op een bouwwerf het lichaam aangetroffen van een 46-jarige man. De hulpdiensten werden verwittigd, het slachtoffer werd gereanimeerd en zwaar onderkoeld overgebracht naar het UZ in Gent waar hij inmiddels is overleden.

Het was omstreeks 10.00 uur dat het lichaam van de man werd aangetroffen op een bouwwerf aan de kruising van de Gentsestraat met de Steenbergstraat in Zonnegem. De toegesnelde hulpdiensten slaagden erin de man, die zwaar onderkoeld was, te reanimeren waarop hij werd overgebracht naar het UZ in Gent. De 46-jarige man, een inwoner van Zonnegem, is inmiddels overleden, bevestigt burgemeester Tim De Knyf (NH). Over de oorzaak van het overlijden zijn op dit ogenblik geen details bekend. Het parket kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en voert een onderzoek naar de oorzaak van het overlijden.