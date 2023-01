Franse kustwacht redt 45 mensen uit Kanaal

De Franse kustwacht heeft dinsdagnamiddag 45 migranten gered die in nood raakten terwijl ze het Kanaal probeerden over te steken. De kustwacht kon hen aan boord brengen van een patrouilleboot en naar de haven van Calais brengen, zo meldt de maritieme prefectuur woensdag. Daar werden ze opgevangen door de brandweer en grenspolitie.

Migranten blijven zich wagen aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. In 2022 bereikten ruim 46.000 mensen de kust van Engeland, zowat 17.000 meer dan het jaar voordien. Ze doen dat doorgaans in kleine rubberbootjes, maar doordat ook veel grote schepen op het Kanaal varen, blijft dat een erg gevaarlijke overtocht. Midden december kwamen nog vier mensen om na een ongeluk met hun boot.

De maritieme prefectuur wijst daarom op de risico’s van de overtocht en waarschuwt om het Kanaal niet over te steken. “Dit zeegebied is een van de drukste ter wereld, met meer dan 400 commerciële schepen die elke dag de oversteek maken. De weersomstandigheden zijn vaak lastig (jaarlijks gemiddeld 120 dagen met windkracht 7 of meer). Het is dus een bijzonder gevaarlijke zone, vooral tijdens de winter”, waarschuwen ze.