Energieleveranciers die sjoemelen met voorschotfacturen riskeren tot 200.000 euro boete

Sinds de start van de energiecrisis regent het klachten over energieleveranciers die hun klanten bijzonder hoge voorschotten door de strot proberen te duwen.

Sinds begin 2022 is er nochtans een wet met duidelijke spelregels hierover. Verschillende energieleveranciers lappen die regels echter aan hun laars, of passen ze erg creatief toe. Denk aan klanten die het voorgestelde voorschot wel kunnen wijzigen – een mogelijkheid die verplicht is bij wet – maar slechts in zeer beperkte mate, wat tegen de geest van de wet ingaat.

Er was bovendien discussie of de federale energiewaakhond CREG of de Economische Inspectie deze energieleveranciers effectief op het matje kon roepen, omdat de betrokken wet niet expliciet in strafbepalingen voorzag.

Bescherming

Reden voor meerderheidspartij Vooruit om in het parlement een wetsvoorstel in te dienen, “zodat op de meest duidelijke manier wordt gegarandeerd dat consument beschermd worden tegen eenzijdige aanpassingen van het voorschot op hun energiefactuur”.

De regering-De Croo zal echter zelf het nodige doen, zo blijkt, waardoor de strengere regels sneller in werking treden. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) heeft daarvoor een wetsontwerp klaar, dat woensdag nog binnen de regering wordt besproken.

Het voorziet in erg forse boetes voor energieleveranciers die de regels rond de voorschotten met de voeten treden. Wanneer er geen sprake is kwader trouw vanwege de energieleverancier, gaan de boetes tot 80.000 euro. Wanneer er wel sprake is van kwade wil – bij moedwillige, herhaaldelijke overtredingen – zijn er boetes tot maar liefst 200.000 euro mogelijk.

Alexia Bertrand beklemtoont dat energieleveranciers intussen geen vrij spel hebben. “Sinds de start van de energiecrisis heeft de Economische Inspectie negen waarschuwingen gegeven en zeven processen-verbaal opgesteld omdat energieleveranciers inbreuken pleegden op de consumentenwetgeving.”