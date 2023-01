Vrouw klaagt drankleverancier aan nadat ze dronken voor vijftien miljoen dollar schade maakt

Leis bezocht in augustus 2019 een concert van Marilyn Manson in Budweiser Gardens in het Canadese London. Toen ze naar huis reed in haar Ford, die op naam stond van haar vader, crashte ze tegen een woning. Daardoor scheurde een gasleiding wat zorgde voor een enorme explosie. Vier huizen werden met de grond gelijk gemaakt, zeven mensen raakten gewond. Maar daar bleef het niet bij. De hele buurt moest geëvacueerd worden, omdat gas en water afgesloten werden.

“De financiële impact van de daden van mevrouw Leis is enorm. De schade bedraagt zo’n 15 miljoen dollar”, zo liet rechter George Orsini in de rechtbank weten, aldus New York Post.

Onder anderen twee politieagenten en twee brandweermannen raakten gewond. Een brandweerman moest zelfs een week in het ziekenhuis verblijven. Leis werd in 2021 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook mag ze drie jaar lang niet autorijden.

Daniella en haar vader Shawn Leis laten het er echter niet bij zitten. Ze hebben nu Ovations Ontario Food Services aangeklaagd, het bedrijf dat de drank regelde tijdens het concert. In de rechtbankdocumenten is te lezen dat “medewerkers Leis uit de zaal hebben gezet maar dat ze nagelaten hebben ervoor te zorgen dat ze niet naar huis zou rijden.” Daarnaast claimt Leis dat ze gewoon alcohol kreeg terwijl duidelijk was dat ze dronken was en beschuldigt het bedrijf ervan dat ze “de winst boven veiligheid stellen.”