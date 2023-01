Meise

De autoverkoop is in vrije val, maar één type wagen lijkt te weerstaan aan de crisis: de (zwaardere) SUV. “Dat begrijp ik niet”, zegt Willy Kerremans (68). Zijn zoon Bart (17) kwam in 2003 om het leven door een aanrijding met een zware terreinwagen. De dader werd nooit gevonden.