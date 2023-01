Martine uit Mol is een van de gelukkigen die van de anonieme weldoener 1.000 liter gratis stookolie kreeg. Rechts: burgemeester Wim Caeyers: “Uiteraard zijn er nog meer mensen die ervoor in aanmerking zouden komen, maar dat mocht niet de reden zijn om het aanbod niet te aanvaarden.” — © BDD/AF

In Mol was het de voorbije dagen niet aan het vriezen, maar net heel erg warm: veertig gezinnen die het niet breed hebben, kregen van een anonieme weldoener 1.000 liter gratis stookolie. Het gemeentebestuur en het OCMW zaten mee in het complot, en ook de stookolieleverancier droeg zijn steentje bij. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”