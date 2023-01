Diplomatiek examen dit jaar uitsluitend in het Frans om taalevenwicht te herstellen

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken organiseert dit jaar opnieuw een examen om het diplomatenkorps te versterken, maar dit diplomatiek examen zal enkel in het Frans verlopen om het wettelijk verplichte taalevenwicht te herstellen. Dat heeft de FOD aangekondigd in een persbericht.

Op 1 december 2022 telden de buitenlandse en consulaire carrières 301 Franstalige ambtenaren en 312 Nederlandstalige ambtenaren. Het personeelsplan van Buitenlandse zaken, aangenomen in 2022, voorziet in de aanwerving van 30 Nederlandstalige en 30 Franstalige stagiairs van de buitenlandse carrière. Het examen voor deze aanwerving is nog lopende en de laureaten zouden midden 2023 in functie moeten treden.

Buitenlandse Zaken stelt echter nu al vast dat er voor deze lopende selectie meer Nederlandstalige dan Franstalige kandidaten zijn. “Daarom organiseren we dit jaar een uitsluitend Franstalige selectie om het evenwicht tussen beiden taalrollen van de buitenlandse carrière op lange termijn te kunnen verzekeren”, zegt woordvoerder Nicolas Fierens Gevaert.

Geen verklaring

Buitenlandse Zaken stelt vast dat er doorheen de jaren vaak meer Nederlandstalige dan Franstalige kandidaten inschrijven voor het examen, maar beschikt niet over verklaringen daarvoor. Wie het Nederlands als moedertaal heeft, kan dit jaar toch aan het diplomatiek examen deelnemen als hij of zij beschikt over een masterdiploma in het Frans of een taalcertificaat van Selor dat de taalkennis bewijst. De kandidaat blijft daarbij wel ingedeeld onder de Franstalige taalrol.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking organiseert in samenwerking met Selor om de twee à drie jaar een diplomatiek examen. Meer informatie op de website van de FOD: https://diplomatie.belgium.be/.