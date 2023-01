Zeventig gewonden na aardbeving in Iran

Minstens zeventig mensen zijn woensdag gewond geraakt bij een aardbeving in het noordwesten van Iran vlak bij de grens met Turkije. Dat hebben officiële bronnen gemeld.

De aardbeving vond volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS plaats om 13.38 plaatselijke tijd (11.08 uur Belgische tijd) met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter, op een diepte van 10 kilometer. Het seismologisch centrum van de Universiteit van Teheran houdt het op een kracht van 5,4 op een diepte van 12 kilometer.

Minstens zeventig mensen zijn gewond geraakt toen ze op de vlucht sloegen, meldt de staatstelevisie op basis van informatie van lokale functionarissen.

Het epicentrum lag in Khoy, een stad in de aan Turkije grenzende provincie West-Azerbeidjan. Meer dan driehonderd huizen in vijftien dorpen raakten beschadigd, aldus nog de staatstelevisie.

Iran ligt in een gebied met hoge seismische activiteit omdat het op de grens ligt van verschillende tektonische platen en doorkruist wordt door verschillende breuken.