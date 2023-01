Al zeker 70 doden door vriesweer in Afghanistan

Op een week tijd heeft het extreme winterweer in Afghanistan al van minstens 70 personen het leven geëist. Dat zegt het ministerie van Rampenbeheer aan persbureau AFP.

Meerdere Afghaanse provincies, waaronder Kaboel, hebben hun temperaturen sinds 10 januari steil naar beneden zien gaan. In de regio Ghowr zakte het kwik het laagst: tot wel -33 graden Celsius in het weekend van 14 en 15 januari.

“Deze winter is veruit de koudste van de laatste jaren”, vertelt Mohammad Nasim Muradi, chef van de Afghaanse meteorologische dienst. “We verwachten dat de koudegolf nog zeker een week zal aanhouden.”

Naast de menselijke overlijdens wordt ook de veehouderij, een van de grootste landbouwsectoren van het land, fel geraakt. Het ministerie spreekt van zo’n 70.000 gestorven runderen in de afgelopen week.

Bovenop humanitaire crisis

Op het platteland verzamelen dakloze families zich rond kampvuren, terwijl rijkere gezinnen in steden traditionele kolenkachels aansteken. Beelden op sociale media tonen hoe in het noorden en het centrum van het land hevige sneeuwval de wegen blokkeert.

Het vriesweer komt enorm ongelegen voor het land, dat voor de winter al kampte met een humanitaire crisis. De machtsovername door de extremistische taliban in 2021 heeft de economie verlamd en het land beroofd van tegoeden in het buitenland en veel buitenlandse hulp waar de vorige regering op steunde. Volgens internationale hulporganisaties lijden zeker 4 miljoen van de 38 miljoen mensen in het land aan ondervoeding en dreigt deze winter honger voor de helft van de bevolking.