Scott Parker werkt aan mentaal probleem bij Club Brugge: “We worden bang na een voorsprong”

Derde keer, goede keer? Club Brugge en Scott Parker trekken donderdagavond naar Sint-Truiden, waar de Engelse coach – alweer – op zoek gaat naar zijn eerste zege. En waar hij de volgende stap wil zetten met zijn team. Want Parker weet: wanneer Club op voorsprong komt, schiet zijn ploeg in een kramp. “En ergens begrijp ik dat”, zegt hij.

Parker overliep tijdens zijn persbabbel eerst het medisch bulletin. Daar had hij slecht nieuws over Skov Olsen, die de match tegen Anderlecht moest missen met een heupblessure. Ook de match tegen Sint-Truiden komt nog te vroeg voor de Deense winger. “Het probleem van Andreas sleept al eventjes aan”, vertelde Parker. “We hebben het gevoel dat we nu eindelijk beterschap zien, maar Sint-Truiden zal moeilijk worden. Zijn situatie wordt dag per dag bekeken.” Anderzijds recupereert hij wel Sylla, die zondag nog geschorst moest toekijken. Hij zit straks normaliter gewoon in de kern. Verder is iedereen fit.

Freak game tegen Anderlecht

Club Brugge kon sinds 29 oktober niet meer winnen in de competitie en daar moet donderdagavond eindelijk verandering in komen. Zeker omdat Genk opnieuw won, zit er druk op de ketel. “Natuurlijk is dit een belangrijke match. Maar die van volgend weekend is dat ook. En die daarna ook”, haalt Parker de schouders op. “We hebben twee zware wedstrijden gehad en eigenlijk moesten we altijd gewonnen hebben van Anderlecht. Wanneer je achteraf een analyse maakt, waren al onze cijfers gewoon veel beter. Dan valt er in de laatste minuten nog zo’n bal binnen... Zo’n wedstrijd maak je niet vaak mee. Het was een freak game.”

© BELGA

En daarom vindt Parker dat Club Brugge op de goede weg is. “Tegen Anderlecht zag ik enorm veel bemoedigende signalen. We waren dominant en na de rust was het gewoon wachten tot die goal viel. Ze kregen werkelijk geen kans.”

Beter met minder spelers

Maar dat Club alwéér een zege weggaf, heeft het vertrouwen bij blauw-zwart geen goed gedaan. Parker sprak al van een mentaal probleem wanneer zijn ploeg op voorsprong kwam. “Dat was waarschijnlijk al zo voor ik hier was. Maar ik voel dat er angst in de ploeg sluipt wanneer we op voorsprong komen. Ook tegen Anderlecht gingen we plots weer lager staan. Ergens begrijp ik dat: het team is bezig aan een slechte reeks en je bent bang om die drie punten weg te geven. Maar dan is er ook angst om te winnen. Die instelling is een werkpunt waarmee we aan de slag moeten. Want dat psychologisch aspect mag ons geen parten spelen.”

Ondertussen trok Club met Bursik één nieuwe aanwinst aan. Of er straks nog nieuwe namen volgen? “Ik kan daar weinig over zeggen, want ik ben hier nog maar net. We hebben misschien tien of twaalf keer getraind dus mijn kennis over deze groep is nog niet groot genoeg”, zegt Parker. “Ik moet nu vooral voor een duidelijk plan en een structuur zorgen tijdens de wedstrijden.”

De Engelsman verwacht wel nog enkele jongens die vertrekken. “We hebben een grote kern en het zou misschien beter zijn dat we met wat minder jongens werken. Wanneer de opportuniteiten er zijn, zullen sommige spelers misschien elders minuten gaan zoeken.”