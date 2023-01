UGent-professor vier maanden geschorst na klacht over aanranding

De UGent schorst een professor aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen voor een periode van vier maanden, na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. In 2017 zou hij een toenmalige studente aangerand hebben tijdens een reis in het buitenland.

De professor geeft biotechnologie aan de UGent, maar wordt nu vier maanden lang geschorst door de universiteit. De sanctie werd opgelegd door de Tuchtraad, een interne raad van de universiteit die tuchtprocedures behandelt tegen personeelsleden. In dit geval werd een procedure opgestart na een klacht van een studente over grensoverschrijdend gedrag in 2017.

De beslissing van de Tuchtraad over de schorsing werd via mail meegedeeld aan de leden van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en wordt bevestigd door de UGent. De man mag vier maanden lang geen activiteiten uitvoeren gelinkt aan de UGent, zoals lesgeven of naar een congres gaan als personeelslid.

Daarnaast mag hij geen contact hebben met personeel of studenten en mag hij de universiteitsgebouwen niet betreden, tenzij met uitzonderlijke toestemming van de rector, de decaan of de vakgroepvoorzitter. Zijn salaris wordt voor een vijfde ingehouden door de universiteit, het wettelijke maximum. De professor kon nog in beroep gaan tegen de beslissing, maar heeft besloten dit niet te doen, waardoor de sanctie definitief is.

Neen zeggen leek geen optie

De sanctie werd opgelegd naar aanleiding van gebeurtenissen in 2017. De professor was de promotor van een toen 23-jarige studente. Zij maakte na de verdediging van haar thesis een reis in het buitenland met een vriendin en haar promotor zou toevallig op hetzelfde moment in dezelfde stad zijn. Ze besloten met drie samen iets te eten, maar nadat de vriendin ging slapen, zou de prof handtastelijk geworden zijn tegenover de studente.

De vrouw getuigde vorig jaar nog over de feiten in onze krant. “Millimeter per millimeter voelde ik dat hij mijn grenzen aan het verleggen was”, zei ze. “Eerst legde hij zijn hoofd op mijn schoot. Hij zei ook dat hij mij aantrekkelijk vond. Ik voelde dat ik het niet wilde, maar neen zeggen leek geen optie. Hij stak zijn hand onder mijn shirt en raakte mijn borsten aan. Mijn hand probeerde hij meermaals op zijn lid te leggen. Ook wanneer ik meerdere keren zei dat ik dat niet wilde, probeerde hij het opnieuw.”

Ze voelde zich aanvankelijk niet geholpen door de UGent, omdat niemand haar had aangeraden om naast een ‘informele melding’ ook een ‘officiële klacht’ in te dienen. Daardoor kon er in eerste instantie geen sanctie opgelegd worden en diende de ex-studenten in 2020 een nieuwe klacht in.