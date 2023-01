Bewoner vergeet huissleutel, probeert zich naar binnen te wurmen via keldergat en komt vast te zitten: “Gecontroleerd of het geen inbreker was”

Een weinig alledaagse interventie voor de hulpdiensten in Veurne woensdagmiddag. Er kwam een noodoproep binnen van bewoners in het centrum van de stad dat een man vastzat in zijn keldergat en er niet meer uit raakte.

Rond 13.30 uur belden bewoners uit de Vleeshouwersstraat naar de hulpdiensten. Ze meldden dat een man vast bleek te zitten in zijn keldergat en daar niet meer uit raakte. Hoe ze ook probeerden: de man raakte er niet meer uit. Bovendien leed hij pijn.

De brandweer werd verwittigd om de man te bevrijden en ook een ziekenwagen en de politie snelden ter plaatse. Uiteindelijk bleek de man net voor de komst van de hulpdiensten toch los te zijn geraakt na het nodige trek- en duwwerk van omstaanders. De komst van de brandweer werd zo geannuleerd.

Identiteitskaart

“Net toen onze ploegen ter plaatse kwamen was de man bevrijd”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Hij zei zelf het goed te stellen en was blijkbaar vastgeraakt in het gat van het kelderraam nadat hij zijn huissleutel vergeten was en zo terug binnen probeerde te raken. Iets dat niet alledaags is en daarom hebben we de toch een controle uitgevoerd om na te gaan of het bijvoorbeeld niet om een inbreker zou kunnen gaan. De man toonde zijn identiteitskaart en haalde ook nog zijn huissleutel binnen op, waardoor zijn verhaal dus bleek te kloppen.”

De man moest uiteindelijk ook geen medische zorgen krijgen.