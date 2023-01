Canada heeft het officiële advies rond alcoholverbruik drastisch aangepast. Waar vrouwen en mannen vroeger respectievelijk nog maximaal 10 en 15 “eenheden” per week mochten drinken, is die limiet voor iedereen nu bijgesteld naar 2. Wat vinden Belgische experts daarvan? Moet de richtlijn ook bij ons strenger? Of is dit toch iets te verregaand?