Zelenski laat helikoptercrash onderzoeken door geheime dienst

De oorzaak van de crash in momenteel nog onduidelijk. In zijn dagelijkse videoboodschap beloofde Zelenski woensdagavond dat er opheldering zal komen. “De veiligheidsdienst van Oekraïne heeft een strafrechtelijk onderzoek opgestart naar deze verschrikkelijke gebeurtenis. Ik heb het hoofd van de veiligheidsdienst van Oekraïne opdracht gegeven om, in samenwerking met alle andere bevoegde instanties, alle omstandigheden van de crash op te helderen.”

Voorts zei het staatshoofd dat minister Monastirksi, zijn adjunct Jehvheni Jenin, en hun collega’s niet makkelijk te vervangen zijn. Ze waren “professionelen, patriotten en betrouwbare managers”. “Het is echt een groot verlies voor de staat.”

Eerder was al bekendgeraakt dat de baas van de nationale politie, Igor Klimenko, tijdelijk de taken van minister van Binnenlandse Zaken overneemt. “Ook de taken waarvoor de minister verantwoordelijk was in het kader van onze defensieoperatie en het waarborgen van de veiligheid van de staat zijn verdeeld. De grens, de situatie in het frontgebied, de deelname van de Nationale Garde en de politie aan de gevechten zijn onder controle.”

Kleuterleidsters redden kinderen

De helikopter crashte woensdagochtend vlak bij een kleuterschool. Volgens Zelenski kwamen 14 mensen om, onder wie een kind. Daarnaast raakten 25 andere mensen gewond, onder wie 11 kinderen.

© AFP

“De reddingsoperatie duurde bijna negen uur in Brovary, regio Kiev, op de plaats waar een SES-helikopter crashte”, zei Zelenski. “Honderden mensen waren betrokken bij het blussen van de brand, het zoeken naar en redden van de gewonden en het uitvoeren van de eerste onderzoekshandelingen. Onze reddingswerkers, politieagenten, soldaten van de Nationale Garde, artsen, psychologen, medewerkers van de veiligheidsdienst van Oekraïne: ik dank iedereen die vandaag bij deze reddingsoperatie betrokken was.”

“Ik dank de opvoeders van de kleuterschool waar de helikopter neerstortte op het terrein. Mevrouw Ruslana, mevrouw Olena, mevrouw Tamara, mevrouw Kateryna en alle medewerkers van de kleuterschool - ik dank u! Bedankt voor jullie moedige acties, om de kinderen eruit te halen”, aldus Zelenski.

“Ik wil ook de gewone inwoners van Brovary bedanken, in het bijzonder mevrouw Diana, mevrouw Nadiya en anderen die zowel de kinderen als de gewonden hebben geholpen. Ik ben Hlib en Andriy dankbaar, de jongens die ook hun zelfbeheersing behielden en hielpen”, besluit de Oekraïense president.