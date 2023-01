Spaanse premier wil dat Frankrijk en Duitsland onderhandelen met Poetin om oorlog in Oekraïne te beëindigen

Pedro Sánchez riep in de marge van het Wereld Economisch Forum in Davos op tot onderhandelingen met Poetin. — © AFP

Sánchez deed de uitspraken in de marge van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. “Het is belangrijk dat wij ook contact houden met Poetin”, zei hij aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. “Ik ben er bijvoorbeeld grote voorstander van dat de Franse en Duitse regeringen het voortouw nemen.”

Daarmee zou het zogenaamde Normandië-overleg nieuw leven ingeblazen worden. Parijs en Berlijn zijn al sinds 2014 actief als bemiddelaars tussen Kiev en Moskou, toen Rusland het schiereiland de Krim annexeerde en pro-Russische rebellen in opstand kwamen in het oosten van Oekraïne. De gesprekken leidden dat jaar tot de vredesakkoorden van Minsk, die het geweld niet hebben kunnen stoppen. Ook in de aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne in februari vorig jaar, was er overleg tussen de vier partijen.