Smeltende sneeuw gevallen op meerdere plaatsen in ons land, opletten voor gladde wegen

Op enkele plaatsen in ons land is in de nacht van woensdag op donderdag smeltende sneeuw gevallen. Het KMI waarschuwt door de combinatie met de vrieskou voor erg gladde wegen donderdagochtend.

OPROEP. Heb jij beelden van de sneeuw? Bezorg ze ons op oproep@nieuwsblad.be.

De voorbije uren zijn op meerdere plaatsen in ons land, ook in Vlaanderen, al winterse buien opgemerkt. Dat was in de regio rond Brussel zo, maar ook in de provincies Antwerpen en Limburg. “Momenteel is het vrij rustig”, zegt Katrien Kiekens, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Maar in de provincies Antwerpen en Limburg wordt wel nog extra neerslag verwacht. Daardoor kan het zout wegspoelen en kan het glad worden.” Zij raadt aan rustig te rijden en afstand te houden. “Dat geldt in alle provincies. Dat zout op de weg kan beter zijn werk doen als het niet nat is. Dus die bijkomende neerslag is wel reden om extra voorzichtig te zijn. Zeker omdat de wegdektemperaturen gaan blijven dalen de komende uren.”

“We zien op de verkeerscamera’s vooral lichte sneeuwval, vooral in Limburg en het noorden van Antwerpen, heel lokaal”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “En qua verkeer zien we op dit moment (rond 7 uur) ongeveer dezelfde drukte als we gewoonlijk zien op dit uur. Op de gewoonlijke plaatsen waar altijd file staat zien we die ook nu, maar er staat slechts 50 kilometer file en dat ligt perfect in het normale. Het is dus zeker niet zo dat de ochtendspits zwaarder is door het winterse weer. Het valt zelfs iets lichter uit dan op een gewoonlijke donderdagochtend, een ochtend die traditioneel druk is op de weg omdat mensen dan minder lijken te telewerken. De berichtgeving en waarschuwingen zouden dus wel geholpen kunnen hebben.”

In de voorbije 24 uur heeft Wegen en Verkeer 650 ton strooizout gestrooid over een afstand van 8.500 kilometer. Onderstaande beelden tonen onder meer in de Antwerpse gemeente Wommelgem sneeuwval. De winterse neerslag blijft zelfs wat liggen.

(Lees verder onder de beelden)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De hinder op de weg blijft voorlopig beperkt. Het KMI en het Agentschap Wegen en Verkeer hadden daar woensdag voor gewaarschuwd. Wegen en Verkeer (AWV) vroeg weggebruikers extra voorzichtig te zijn wanneer ze de weg op gaan, zeker donderdagochtend. Door de winterse neerslag kon het strooizout immers wegspoelen, klonk het toen.

“Belangrijkste devies is om snelheid te matigen en voldoende afstand te houden”, benadrukte ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Hou trouwens ook voldoende afstand van onze strooiwagens, mocht je er vannacht een tegenkomen op je route. Check de website van het Vlaamse Verkeerscentrum voor je vertrekt en maak melding van sneeuw of gladheid op je route via de KMI-app.”

De strooidiensten van het AWV volgden ’s nachts de toestand van de snelwegen, gewestwegen en fietspaden op en reden uit waar nodig. Dit winterseizoen is al 8.400 ton strooizout gebruikt.

Tot 15 uur

Het KMI waarschuwt nog tot 15 uur voor gladheid op de weg met code geel. “Winterse buien trekken van noordwest naar zuidoost over ons land, waarbij we de meeste activiteit verwachten over het noordoosten en het noorden van het land. Tijdens intensere buien kan er een sneeuwlaag ontstaan in de lage gebieden van ons land, ook in Brabant. De regio’s over het zuidwesten van het land houden het overwegend droog. Op het Ardense reliëf (provincie Luik) vallen er sneeuwbuien. De buien bereiken pas tegen de ochtend de hoger gelegen gebieden. We verwachten volgende sneeuwhoogtes: In (Vlaams- en Waals-) Brabant: 1-2 cm In Limburg en Antwerpen: 1-5 cm In Luik: + extra 5 cm”, klinkt het bij het KMI.