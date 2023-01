Belgische houwitser gespot tijdens oorlog in Oekraïne

Een houwitser van het type M109 die vroeger dienstdeed in het Belgische leger is in actie gespot bij het Oekraïense leger. Dat stelt de gespecialiseerde website Ukrainian Weapons Tracker. Het Verenigd Koninkrijk kocht vorig jaar het rupsvoertuig met zwaar kanon over van Flanders Technical Supply (FTS), klinkt het op Twitter. Het Belgische leger had destijds de houwitsers verkocht aan FTS. Ondertussen heeft Duitsland het licht op groen gezet voor alle EU-landen om modernere tanks te leveren aan Oekraïne.

Volgens Ukrainian Weapons Tracker gaat het om een M109A4BE-houwitser. Door de laatste twee letters is af te leiden dat het om wapentuig van Belgische komaf gaat. Volgens Ukrainian Weapons Tracker is het pantservoertuig actief bij de 17de tankbrigade van het Oekraïense leger. Op vier foto’s is te zien hoe de houwitser ingezet wordt vanuit een bos, bij één foto komt er rook uit de loop.

“Minstens twintig van deze ‘M109A4BE 155mm SPG’ werden in de zomer door het Verenigd Koninkrijk gekocht van het Belgische ‘Flanders Technical Supply’ (FTS). Tot nu was er geen visueel bewijs dat ze actief zijn op het slagveld”, luidt de tweet.

Defensie kocht de houwitsers - zware artillerie waarmee doelen kunnen worden bestookt die op kilometers afstand staan - in 1982. In 2008 werden ze uit dienst genomen, Defensie had ze nog gemoderniseerd om de restwaarde te verhogen. De regering poogde het wapentuig vorige zomer terug te kopen om ze naar Oekraïne te sturen, maar dat opzet lukte niet. Uiteindelijk kocht Londen de pantserwagens om het leger van Oekraïne te steunen in de oorlog met Rusland. FTS uit Tisselt had in 2015 64 van deze voertuigen gekocht voor 1,75 miljoen euro. Het contract bevatte geen terugkoopclausule.

De kwestie kwam vorige zomer aan bod in de Kamer. Toen contact opgenomen werd met FTS, bleken de toestellen verkocht te zijn, zei defensieminister Ludivine Dedonder. Ze zouden volgens de informatie van de minister toch op weg zijn naar Oekraïne, klonk het. “Wat ons interesseert, is dat Oekraïne beschikking krijgt over het materiaal, dat is de essentie”, luidde het.

Volgens verschillende bronnen en persbureau Ukrinform kocht het Verenigd Koninkrijk meer dan twintig houwitsers van FTS aan een hogere prijs dan destijds betaald door Defensie.

Nog tanks

Woensdag had de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden nog laten weten dat Duitsland bereid is om Leopard 2-tanks te leveren aan Oekraïne als ook de Verenigde Staten gevechtstanks van het type Abrams verschaffen.

De krant Bild schreef op basis van anonieme bronnen dat Scholz niet alleen eigen leveringen van Leopards wil toelaten, maar ook leveringen van de Duitse tanks door NAVO-partners. Onder meer Polen is bereid om Leopards te leveren. Ook Bild citeert als voorwaarde dat de VS met Amerikaanse tanks over de brug moet komen. Daarmee wil de Duitse regering dat de NAVO zich verenigd toont.

De druk op Scholz om beslissingen te nemen over tanks voor Oekraïne is de voorbije dagen aanzienlijk toegenomen. Komende vrijdag komen de westerse bondgenoten van Kiev samen op de Amerikaanse basis in het Duitse Ramstein om verdere leveringen te bespreken.

Wereldwijd beschikken twintig landen over moderne Leopard 2-tanks. Die worden in Duitsland geproduceerd en de verkoopcontracten bepalen dat de Duitse regering overdrachten van de gevechtsvoertuigen moet goedkeuren.