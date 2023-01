Wagen belandt in gracht op spiegelgladde weg: brandweer haalt bestuurder uit auto

In de Landstraat in Torhout werd de bestuurder van een Volvo donderdagochtend verrast door de spiegelgladde wegen. De bestuurder belandde met de wagen in de gracht en werd door de brandweer bevrijd.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagochtend rond 6.40 uur. De bestuurder van een Volvo V60 reed in de landelijke Landstraat richting centrum van Torhout toen het kort na een bocht verkeerd ging. De wagen begon te slippen, reed even over de graskant rechts en belandde zo in de gracht aan de bestuurderszijde. De bestuurder zat niet gekneld in de wagen maar raakte op eigen kracht niet uit de gekantelde wagen en belde daarom de hulpdiensten. De brandweer snelde net als de politie en medische hulpdiensten ter plaatse. De bestuurder kon snel uit de wagen gehaald worden. De bestuurder werd daarna voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Voor de hulpdiensten was het ter plaatse evenwel ook flink opletten want de Landstraat en alle omliggende straten lagen door de ijzel spiegelglad. Andere automobilisten moesten eveneens opletten om niet te beginnen slippen. Daarom vroeg de politie de strooidiensten ter plaatse om de wegen te strooien.