Ex-spelers Anderlecht maken de crisis nog iets pijnlijker: “Moeten we uit pensioen komen?”

Amper vijf punten staat paars-wit nog boven de degradatiezone. De ommezwaai binnen het bestuur, een nieuwe trainer, protesterende supporters… Voorlopig houdt de crisis gewoon aan.

Dat beseft ook Silvio Proto. De gewezen doelman van Anderlecht mijmerde in een tweet over de grote problemen van zijn ex-club: “Graag een glaasje om alles te vergeten”, klinkt het met een verwijzing naar een lied van Lange Jojo dat voor de aftrap gespeeld wordt. Sacha Kljestan, nog zo’n gewezen speler van Anderlecht in betere tijden, vroeg zich af of hij en Proto niet beter weer zouden gaan voetballen. “Ik sta achter je”, lachte Andy Najar.

Verschillende fans van Anderlecht leken het idee wel genegen en reageerde: “Ja, doe het aub!”

