Massaal protest in Frankrijk tegen hogere pensioenleeftijd

In Frankrijk voeren de vakbonden donderdag massaal protest tegen de plannen van de Franse president Emmanuel Macron om de minimumleeftijd om met pensioen te kunnen op te trekken van 62 naar 64 jaar.

De stakingsdag legt een groot deel van het Franse leven plat. Er is grote hinder op het openbaar vervoer, op de luchthaven van Parijs-Orly staken de luchtverkeersleiders en veel scholen blijven dicht.

De vakbonden komen ook massaal op straat, met betogingen in honderden steden. De bonden hopen in totaal een miljoen mensen op de been te krijgen.

Met 62 jaar kent Frankrijk een van de laagste minimumpensioenleeftijden van Europa. Aanvankelijk was het de bedoeling van Macron om de lat op 65 jaar te leggen. Intussen is dat verlaagd naar 64 jaar. De regering wil zo de financiële haalbaarheid van de sociale zekerheid vrijwaren.