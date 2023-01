Hoe China de wereld stilletjes wil veroveren: “Niet door andere landen binnen te vallen, maar ze aan handen en voeten te binden”

Voor de Chinezen begint het nieuwe jaar pas nu zondag. Het jaar van het konijn, volgens de astrologie. Veel makker dan het beestje van vorig jaar, de tijger. “Toepasselijk”, zegt professor Gérard Roland (68), een wereldautoriteit wat centraalgeleide economieën betreft. “Het Chinese economische mirakel is tanende. Al mogen we niet te naïef zijn: China is een gevaarlijke klant. De Russische agressie mag dan een bedreiging zijn voor Europa, de Chinese economische agressie is dat voor de hele wereld.”