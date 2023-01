Janssen opende na zijn profvoetbalcarrière een winkel in het verlengde van zijn hobby: hengelen. — © Raymond Lemmens

Hechtel-Eksel

Voormalig profvoetballer Jochen Janssen verkoopt de hengelsportwinkel die hij samen met een partner in 2014 opende aan de Hechtelsebaan in Hechtel-Eksel. “Ondertussen werk ik terug fulltime in de voetbalwereld, en de winkel bleek de laatste jaren niet meer rendabel.”