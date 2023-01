Vier jaar cel voor corrupte politieman die informatie lekte aan misdaadmilieu

De 33-jarige Dario L. werd in maart 2021 gearresteerd, naar aanleiding van het losbarsten van het grote SKY ECC-dossier. De politieman en bodybuilder uit Lint had een stevige staat van dienst bij de politiezone Antwerpen, waar hij een van de leden van het drugsondersteuningsteam (DOT) was. Het DOT is een politieteam dat op dealers in de stad jaagt.

Hoewel Dario L. bij zijn collega’s helemaal niet onbesproken was, genoot hij wel het vertrouwen van de leiding bij de politiezone Antwerpen. De speurders van de federale politie ontdekten bij het ontcijferen van SKY ECC- berichten dat L. het vertrouwen van de politiebazen helemaal niet verdiende. Volgens het openbaar minister verkocht L. jarenlang gevoelige informatie aan het drugsmilieu. Zo deed hij opzoekingen naar bekende drugsbaronnen als Flor Bressers, Ermir ‘Cinco’ N., Bryan S. en medebeklaagde Alain D.R. Volgens het openbaar ministerie verdiende hij 2.500 tot 5.000 euro per opzoeking. In totaal zou hij om en bij de 290.000 euro hebben gecasht.

Het openbaar ministerie vorderde 42 maanden gevangenisstraf voor de corrupte politieman. De rechtbank veroordeelt hem nu tot 4 jaar celstraf, waarvan de helft met uitstel. De rechtbank spreekt ook de verbeurdverklaring van 75.000 euro illegaal vermogen uit, wat gevoelig minder is dan de 290.000 euro die de openbare aanklager had gevraagd.

Medebeklaagde Alain D.R., een notoir drugscrimineel volgens het parket, wordt eveneens tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. D.R. was de tussenpersoon tussen de drugscriminelen die op informatie uit waren, en de politieman die de informatie vervolgens liet lekken.