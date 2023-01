Meer dan 30 Europese ngo’s roepen EU op zich in te zetten voor vrijlating Olivier Vandecasteele

Een collectief van 35 Europese ngo’s heeft donderdag de Europese Unie opgeroepen meer inspanningen te leveren om de Belgische humanitaire hulpverlener Olivier Vandecasteele uit de Iraanse gevangenis te krijgen. Er wordt onder meer aan de EU gevraagd om een actievere rol te spelen in de onderhandelingen met Iran. De organisaties hebben hun standpunten uiteengezet in een open brief die in het Franse dagblad Libération is verschenen.

De 41-jarige Olivier Vandecasteele wordt sinds februari 2022 in erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in Teheran. De humanitaire medewerker werd veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen voor onder meer spionage. Ondanks diplomatieke inspanningen, lijkt België voorlopig weinig grip te krijgen op de zaak.

De Europese ngo’s willen daarom dat de EU meer actie onderneemt om België te steunen. “De Europese Unie kan een rol spelen bij het doorbreken van de impasse in de onderhandelingen. Zij moet de Belgische staat actief steunen om toe te laten dat er een einde komt aan het status quo”, zo staat in de open brief.

“Een van de eerste stappen waartoe de EU kan bijdragen, is het verkrijgen van de mogelijkheid van contact met een onafhankelijk medisch team”, beklemtonen de ngo’s voorts. “Een grondige medische check-up, in de context van een duidelijke verslechtering van zijn gezondheidstoestand en het einde van een hongerstaking, is van cruciaal belang voor de veiligheid van Olivier Vandecasteele.”