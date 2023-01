Tachtiger breekt heup na uit de hand gelopen discussie met liefdesrivaal (44)

Een 44-jarige man uit Aalter viel tijdens een discussie een tachtiger aan. Hij gaf de man een duw waardoor hij viel en zijn heup brak. De veertiger mocht het in de rechtbank komen uitleggen. De man riskeert een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden.

Al sinds 2013 heeft de veertiger een knipperlichtrelatie met een dame. De twee maakten vaak ruzie, vooral als er alcohol mee gemoeid was. In mei 2022 waren ze opnieuw uit elkaar, iets waar de Aalternaar het heel moeilijk mee had. Toen hij op 8 mei op restaurant zat en zijn ex-partner zag binnenwandelen met een andere man, sloegen zijn stoppen door.

Er ontstond een discussie en de veertiger gaf de andere man, een tachtiger, een fikse duw. De man viel, brak zijn heup en moest gehospitaliseerd worden. “Maar ik heb wel de ziekenhuiskosten betaald”, getuigde de veertiger in de rechtbank.

Ook zijn ex-partner moest toen in de klappen delen. Ze liep verwondingen op aan haar aangezicht. De man verklaarde dat hij op het moment van het incident al acht pinten had gedronken. “En dan neemt het emotionele het vaak van het rationeel denken over”, zegt de procureur.

Intussen zou de situatie anders zijn. De verdachte erkent zijn fout, maar verklaarde dat er iets knapte toen hij zijn ex-partner zag lopen. De relatie tussen de twee zou intussen veel beter zijn. Ze zijn opnieuw samen en de veertiger blijft van de alcohol af.