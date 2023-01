De laatste overlever van ‘de trein des doods’: “Ik voelde me een welpje bij de scouts, maar ik was op weg naar de plaats van mijn executie”

236. Zo veel gedeporteerden probeerden op 19 april 1943 te ontsnappen uit het twintigste konvooi, de trein met concentratiekamp Auschwitz-Birkenau als eindbestemming. Tachtig jaar na datum brengt fotograaf Jo Struyven het landschap langs het Belgische traject dreigend en donker in beeld. Simon Gronowski, die als 11-jarige uit de trein sprong, is vandaag de laatste getuige. “Ik voelde me een welpje bij de scouts, maar ik was eigenlijk terdoodveroordeeld en op weg naar de plaats van mijn executie.”