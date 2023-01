Alex Scott werd bijna ontvoerd door Uber-chauffeur: “Ik vermoord meisjes zoals jij”

De Britse voetbalanaliste Alex Scott werd in 2018, tijdens het WK voetbal in Rusland, bijna ontvoerd door een Uber-bestuurder. Dat schrijft ze in haar memoires, getiteld How (not) to be strong.

De Britse openbare omroep BBC regelt normaal betrouwbaar vervoer voor alle journalisten die in het buitenland op reis zijn voor het werk. Maar toen Alex Scott tijdens het WK voetbal in Rusland in 2018 na het werk nog iets ging drinken, nam de BBC-analiste toch een Uber naar haar hotel.

“De bestuurder was een gezette kale man, met een grote grijns op zijn gezicht”, schrijft Scott in haar boek. “Hij keek naar me en zei in het Engels: Vertel hen maar dat ze je nooit zullen terugzien. Ik begreep niet wat hij bedoelde en dat zei ik hem ook.” De bestuurder opende vervolgens Google Translate op zijn smartphone en sprak in het Russisch enkele woorden. “Met ingehouden adem wachtte ik op de vertaling”, aldus Scott. “En toen verlamde mijn lichaam. Ik breng je niet naar huis, ik neem je mee, zag ik op zijn scherm.”

De man vertelde vervolgens hoe hij “meisjes zoals haar” nooit naar huis brengt. De doodsbenauwde oud-voetbalster stuurde haar agent wat berichten, terwijl de bestuurder bleef zeggen dat hij “meisjes zoals zij vermoordt”.

En toen had ze een geniale ingeving. “Je kan me niet vermoorden. Ik heb morgen een afspraak met (Russische president Vladimir) Poetin, zei ik hem. Hij geloofde me niet en lachte, maar gelukkig kon ik foto’s van die ochtend tonen tijdens een bezoek aan het Kremlin. “ En meteen zette de man koers naar haar hotel. Daar betaste hij haar nog en probeerde hij haar te kussen, maar Scott geraakte toch weg. “Ik heb het lang verzwegen omdat ik niet wilde dat mensen zich zorgen om mij zouden maken.”