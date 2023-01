Waarom vliegtuigje tot ’s avonds laat boven Brusselse huizen scheerde

Verschillende inwoners van Brussel en de Vlaamse Rand maakten zich de voorbije dagen ongerust over een vliegtuigje dat tot kort voor middernacht laag over de woningen vloog en lawaaihinder veroorzaakte. Het toestel verkeerde niet in nood, zoals sommigen dachten. Het vliegtuig is uitgerust met een thermische camera en scant de isolatiegraad van de daken.

Op de Flightradar is duidelijk te zien hoe een vliegtuigje dinsdagavond tot kort voor middernacht toertjes vloog boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat zorgde voor onrust en lawaaihinder.

De vlucht was een initiatief van twee schepenen van de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Caroline Lhoir en Antoine Bertrand, die belast zijn met milieu. “Het was nochtans vooraf aangekondigd, maar dat zal sommige mensen ontgaan zijn”, zeggen ze.

“Vanaf 22 uur vloog er inderdaad een tweemotorig vliegtuigje uitgerust met een infrarood-thermische camera rond. Het doel was om een ​​diagnose te stellen van het warmteverlies in alle particuliere en openbare gebouwen”, zegt Caroline Lhoir.

Uitzonderlijk werd aan de inwoners gevraagd om hun woning tot middernacht te verwarmen, zodat de temperatuurverschillen duidelijker konden waargenomen worden.

“Zodra alle gegevens zijn verwerkt, zullen ze gepubliceerd worden. Inwoners kunnen ze dan raadplegen om de isolatiegraad van hun woning te bekijken”, zegt Lhoir nog.

Het vliegtuigje is uitgerust met een camera die het warmteverlies in gebouwen in kaart moet brengen.

Ook een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten werden deze week al opgeschrikt door een gelijkaardige vlucht. Dat was onder meer het geval boven Grimbergen. In Vlaanderen is Fluvius de opdrachtgever, in overleg met de lokale besturen.

“In de winter van 2017-2018 lanceerde Fluvius het project dakinzicht waarbij gemeenten en steden overvlogen worden om het warmteverlies van woningen in kaart te brengen. Via het dak gaat immers heel wat warmte en dus energie verloren. De resultaten van die thermografische luchtfoto’s zijn later beschikbaar op de website van Fluvius en op websites van de betrokken gemeenten. Het is vooral een nuttige bron van informatie voor wie wil renoveren en/of isoleren”, zegt Bjorn Verdoodt van Fluvius.

Dat de vluchten precies nu gebeuren, heeft een reden. “Het moet koud genoeg zijn, het moet donker zijn en helder”, aldus nog Verdoodt.