Cateringpersoneel Thalys-treinen gaat staken

De afgevaardigde werd in december ontslagen. Volgens de christelijke vakbond wil het bedrijf kritische stemmen het zwijgen opleggen en werd in het geheim een volledig dossier samengesteld om haar te ontslaan. Zo zou haar worden verweten dat ze “te hard lachte in haar kantoor”.

De vakbond eist de re-integratie van het ontslagen personeelslid en voert al enige tijd actie. Vrijdag is een nieuwe staking gepland, aldus de vakbond.