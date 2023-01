“Ik ga altijd iets te hard, tot het gaat”: Kim Van Oncen is klaar voor haar radio-avontuur met Peter Van de Veire

De stem van Kim Van Oncen, die kenden we al goed. Als onze favoriete dertiger uit de serie ‘Dertigers’, als vlot schermgezicht, en als de vrolijke verkoopster bij de pistolets in de AD Delhaize van Kapellen. Maar vanaf maandag leent de actrice, presentatrice en onderneemster haar stem ook uit aan Radio 2, als host van het nieuwe ochtendblok naast Peter Van de Veire. “Ik had hartzeer na het afscheid van ‘Dertigers’, nu kan ik hier een nieuw familietje opbouwen.”