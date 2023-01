Rector UGent maakt meldingen grensoverschrijdend gedrag over aan parket

De rector vertelde tijdens een infomoment voor de onderzoeksgroep van de professor dat hij de meldingen heeft overgemaakt aan het parket. Binnen die onderzoeksgroep heerst er veel spanning, klinkt het bij verschillende leden en dat bevestigt ook de vakbond ACOD. “De universiteit moet de veiligheid garanderen en dat doet ze niet door de professor voor vier maanden te schorsen. Er heerst inderdaad veel spanning. De meesten van hen willen niet meer met hem samenwerken. Slechts een handvol mensen ziet dat wel nog zitten”, zegt Tim Joosen van ACOD.

Vorig jaar getuigde een ex-studente over een aanranding door haar toenmalige promotor. Zij maakte na de verdediging van haar thesis een reis in het buitenland met een vriendin. Haar promotor was op hetzelfde moment in dezelfde stad. Ze besloten met z’n drieën iets te gaan eten, maar nadat de vriendin naar bed gegaan was, werd de prof handtastelijk bij de studente.

LEES OOK. Ex-studente (28) getuigt over aanranding door promotor: “Ik werd niet geholpen door UGent zoals het moest”

De vrouw vertelde ook dat ze zich niet geholpen voelde door de UGent omdat haar melding niet serieus werd genomen. Nadat ze in februari 2022 haar verhaal had gedaan, kwam het tot een tuchtzaak bij de UGent. Bij het verschijnen van het artikel bevestigde de UGent dat er minstens één andere melding over de prof was. Na het artikel kwamen er nog andere meldingen binnen bij de UGent. Dat bevestigt Joris Van Cauter, de advocaat van de professor. Hij bevestigt eveneens dat de verschillende meldingen tijdens de hoorzittingen werden behandeld.

Tijdens de tuchtzaak werd de professor enkel veroordeeld voor de aanranding. “De zitting moest meerdere keren uitgesteld worden omdat er meldingen bleven komen, maar die waren vaak niet concreet of gebaseerd op geruchten”, zegt Van Cauter. De rector heeft de verschillende meldingen overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen.

Een jaar lang was de professor biotechnologie out of office en werd hij doorbetaald. Nu de tuchtzaak is afgerond, wordt de prof voor vier maanden geschorst. Hij moet een vijfde van zijn loon afgeven en mag ook de universiteitsgebouwen niet betreden.