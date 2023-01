SJOTCAST. Frank en Franky #1: “Toen Anderlecht - Zulte Waregem nog een topper was, stond John Troost plots op de VRT. De security heeft hem moeten buitenzetten”

Toen Anderlecht - Zulte Waregem nog een topaffiche was, kende deze John Troost zijn hoogdagen in België.

Onze voetbalpodcast Sjotcast heeft er een broertje bij. In ‘Frank & Franky’ bespreken VRT-icoon Frank Raes en ex-Rode Duivel Franky Van der Elst tweewekelijks de voetbalactualiteit, gekoppeld aan verhalen uit hun eigen carrières. In aflevering 1 wil Yanko alles weten over de band tussen zijn twee nonkels, werpt Frank STVV-coach Bernd Hollerbach een bloemetje toe en vertelt Franky hoe zijn ex-makelaar hem ooit naar Club Brugge bracht.