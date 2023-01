Beschuldigde wordt uit de zaal gezet nadat hij begint te roepen op terreurproces: “Ik ben homoseksueel, ik kan geen terrorist zijn”

Het gaat donderdagochtend over het appartement in de Kazernenlaan, dat hij onderverhuurde aan kamikaze Ibrahim El Bakraoui. Inspecteur bij de terrorisme-eenheid van de federale politie, Célia T., legde donderdag uit hoe het camerasysteem in de ingang van het gebouw de speurders van een enorme bron aan informatie, over een periode van meer dan 6 maanden. Zo konden zij een overzicht maken van wie wanneer in het appartement arriveerde.

LEES OOK. Salah Abdeslam weigert terreurproces nog bij te wonen na “slag van politieman”: “Ik blijf in mijn cel tot de uitspraak”

Smail Farisi onderbrak de getuigenis om een vraag te stellen, maar kreeg de toestemming niet van de voorzitter. Toch nam hij het woord om te zeggen dat “de transseksuelen die gepasseerd zijn ontbreken in de presentatie”. Voorzitter Laurence Massart raadde Farisi aan om zijn vraag te onthouden voor later, waarna de beschuldigde - die als vrije man verschijnt - de zaal verliet.

Homoseksueel

Tijdens de pauze keerde Smail Farisi terug naar de zaal met zijn advocaat. Die vroeg bij de hervatting van de zitting het woord, maar de voorzitter herhaalde dat vragen en opmerkingen pas na de getuigenissen volgen. “Ik ben homoseksueel, ik kan geen terrorist zijn”, riep Smail Farisi daarop. “Ik ga hier doodvallen”, riep hij ook. Er volgden nog meer uitlatingen, waarna Massart aan de politie vroeg om hem “op een vriendelijke manier” de zaal uit te zetten. “Als hij gekalmeerd is, kan hij terugkeren”, zei ze nog. Dat gebeurde kort na de pauze, opnieuw in het bijzijn van zijn advocaten.

“Het ging deze ochtend over feiten waarvoor mijn cliënt eerder al is vrijgesproken. Dat heeft hem gedestabiliseerd”, aldus zijn advocaat Michel Degrève. Massart wees de jury er daarop op dat er al twee rechtszaken zijn geweest, die over de aanslagen in Parijs en ‘Parijs bis’ - het Belgische luik van het onderzoek naar die aanslagen.

Ook Ibrahim Farisi, de broer van Smail die hielp bij het leegmaken van het appartement, lijkt zenuwachtig donderdag. Hij geeft regelmatig commentaar op wat gezegd wordt en laakte dat hij “er enkel is als toeschouwer”.