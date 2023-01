Kazachse president ontbindt parlement en schrijft vervroegde verkiezingen uit

© via REUTERS

Kassym-Jomart Tokajev, de president van Kazachstan, heeft donderdag het parlement ontbonden en vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor 19 maart. Dat is vier maanden na zijn herverkiezing bij ook al vervroegde presidentsverkiezingen.

De beslissingen liggen in de lijn van de grondwethervorming van juni 2022. Die moet de bladzijde omdraaien in de Centraal-Aziatische republiek na drie decennia van almachtig en hardhandig bestuur door Noersoeltan Nazarbajev, de voorganger van Tokajev.

In een boodschap op de website van het Kazachse presidentschap zegt Tokajev te hopen dat de vervroegde stembusgang “een nieuw elan zal geven aan de modernisering” die vorig jaar op gang werd geschoten in de voormalige Sovjetrepubliek die over veel natuurlijke rijkdommen beschikt.

Kazachstan kreeg begin vorig jaar nog af te rekenen met rellen bij manifestaties tegen de levensduurte. Die werden brutaal de kop ingedrukt. Officieel vielen er 238 doden.

Eind november werd Tokajev weinig verrassend herverkozen. Tokajev, die in 2019 aan de macht kwam, kreeg meer dan 80 procent van de stemmen. Er kwam kritiek op de stembusgang omdat Tokajev geen uitdagers had.