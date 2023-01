Zonder de eerste vier speeldagen stond Anderlecht nu al op een degradatieplaats, want vanaf september pakte enkel KV Oostende minder punten dan paars-wit. Dat is nu trouwens al zeker dat het een slechter seizoen zal draaien dan onder Vincent Kompany… zelfs als het al zijn resterende dertien wedstrijden nog wint. Tien cijfers over de paars-witte miserie.