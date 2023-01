Zaterdag kunnen Ridwane M’Barki en FCV Dender tienpuntenkloof slaan met rode lantaarn: “Belangrijkste wedstrijd van het seizoen”

De wedstrijden tegen Virton en Jong Genk zullen bepalend zijn voor het verdere verloop van het seizoen van FCV Dender en Ridwane M’Barki. “Bij slechte resultaten halen we ellende over ons heen.” — © Johnny De Saedeleer

Na een intensieve stage in Girona moet FCV Dender oogsten in de Stadionlaan, waar zaterdag rode lantaarn Excelsior Virton en dinsdag Jong Genk op bezoek komt. Aalstenaar Ridwane M’Barki weet dat Dender in een tijdspanne van vier dagen een serieuze stap kan zetten naar een verlengd verblijf in het profvoetbal.

Conditioneel was Dender voor Nieuwjaar een van de betere leerlingen van de klas en na de stage in Spanje moet de fysieke scherpte een van de Denderleeuwse troeven blijven. Regi Van Acker mist uitgerekend voor de twee komende sleutelmatchen de geschorste aanvalsleider Tiago Çukur, terwijl Nicolas Rajsel, Dylan Ragolle, Kobe Cools, Jasper Van Oudenhove en Wesley Vanbelle nog revalideren. Michael Lallemand wordt dan weer klaargestoomd door de medische staf. De pas aangetrokken Alexandre De Bruyn daarentegen sloot woensdag aan voor een dubbele training en is inzetbaar tegen Virton.

Ontfermen over De Bruyn

Ridwane M’Barki speelde bij Lommel nog samen met de getalenteerde Brusselaar De Bruyn, die bij Kortrijk op een zijspoor geraakte, maar als offensieve middenvelder Dender gouden diensten kan bewijzen. “Alexandre is een uitstekende speler, die zeker een meerwaarde kan brengen. Het is heus geen toeval wanneer je mag tekenen bij clubs als AA Gent, STVV en Kortrijk. Toen Alexandre bij Lommel arriveerde, vocht hij terug na twee jaar blessureleed. Toch stonden we meteen met grote ogen te kijken naar zijn technische vernuft en vista. Alexandre is bovendien een toffe kerel die snel zijn weg zal vinden in de groep. Hij stuurde me een sms of we samen naar zijn eerste training konden rijden. Ik ontferm me dus wel een beetje over hem, maar ik verwacht dat hij snel zijn stempel kan drukken.”

M’Barki beseft wat op het spel staat in de twee komende wedstrijden. “We staan voor twee bepalende matchen waarin we ons kunnen verzekeren van een zorgeloze toekomst, maar bij slechte resultaten halen we wel ellende over ons heen. Ik ga alvast uit van het positieve scenario. Virton is zaterdag de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Met een overwinning slaan we een tienpuntenkloof met dan ook nog de inhaalmatch tegen Genk voor de boeg. We moeten uitgaan van eigen sterkte. Onze statistieken op eigen terrein ogen niet denderend, maar het waren vaak details die ons nekten met rode kaarten en strafschoppen.”

Goede band met Van Acker

Ridwane M’Barki loodste Dender naar de Challenger Pro League, maar daar fungeert de snelle linksbuiten doorgaans slechts als joker. “Ik ga heus niet vervelend doen omdat ik op de bank zit. Als de coach oordeelt dat ik de ploeg beter dien met invalbeurten, schik ik mij daarnaar. Ik koester trouwens een goede band met de coach. Regi Van Acker maakte me beter als voetballer en als mens. Ik respecteer dan ook zijn tactische keuzes. Het enige wat nu telt, is zo snel mogelijk het behoud mathematisch afdwingen. We namen een slechte seizoenstart omdat de ploeg niet klaar was, maar nadien werd die gevoelig versterkt. Nu zijn we trouwens voldoende gewapend om het te redden.”