KAART. Verdien je meer of minder dan de rest van jouw buurt?

Hoe minder je verdient, hoe lager de levensverwachting. Dat is de conclusie van een studie van ziekenfonds CM, dat tot op wijkniveau het inkomen van de doorsnee bewoners met de gezondheidscijfers vergeleek. Maar de cijfers verklappen ook iets anders: behoor jij tot de best of minst verdienende helft in jouw buurt?

De CM verdeelde de wijken onder in tien fiscale inkomensklassen, om de mate van inkomensongelijkheid nog gedetailleerder te kunnen tonen. Op de kaart hieronder behoren wijken in “klasse 10” tot de rijkste wijken. De wijken zelf zijn de “kleinste officiële geografische eenheden” die de overheid gebruikt.

Het cijfer in de kaart slaat op het mediaan fiscaal inkomen per belastingaangifte. De helft van de aangiften geeft dus een hoger inkomen aan, de andere helft een lager inkomen. Op nationaal niveau bedraagt het mediaan fiscaal inkomen volgens Belgisch statistiekbureau Statbel 25.475 euro per jaar. Het gaat om cijfers uit het aanslagjaar 2020, inkomensjaar 2019.

De CM koppelde het thuisadres van haar leden aan het mediaan inkomen van de wijk waarin ze wonen en deed een opvallende vaststelling: de ziektekosten lopen hoger op in de armere wijken. De kans dat je vroeger overlijdt of sneller met je gezondheid sukkelt is er dus hoger. Dat heeft voor de duidelijkheid op zich niets te maken met de gezondheid van je leefomgeving zelf, wel met de inkomensgraad.

Concreet heb je in de armste wijken 80 procent meer kans om binnen het jaar te overlijden dan wanneer je in een van de rijkste wijken woont. De inwoners hebben er ook een hogere kans op diabetes en gaan gemiddeld minder vaak op controle bij de tandarts.