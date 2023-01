KMI waarschuwt ook donderdagavond en -nacht voor gladde wegen

In de loop van donderdagavond en komende nacht gaat het in de meeste streken vriezen. Omdat er enkele buien van smeltende sneeuw of sneeuw verwacht worden, is er kans op een sneeuwlaagje en lokale gladheid. Er kunnen ook ijsplekken voorkomen door bevriezing van natte weggedeelten, waarschuwt het KMI donderdagmiddag.