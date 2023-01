Israëlische procureur-generaal roept Netanyahu op minister te ontslaan

Het Hooggerechtshof oordeelde woensdag dat de ministerpost voor de leider van de rechts-religieuze Shas-partij “ongepast” is. Deri is herhaaldelijk veroordeeld in fraudedossiers. Bovendien had hij in 2021 tijdens een proces over belastingontduiking aan de rechtbank verklaard dat hij zich terug zou trekken uit de politiek.

De uitspraak van het Hooggerechtshof wordt beschouwd als een grote klap voor de nieuwe rechts-religieuze regering van Netanyahu. De benoeming van Deri was tijdens de coalitieonderhandelingen een belangrijke eis van de Shas-partij. Leden van de partij hebben er intussen mee gedreigd de regering te verlaten als Deri zijn functie verliest.

Kans op spanningen

Eind december hadden de parlementsleden speciaal voor Deri nog een wetswijziging gestemd. Veroordeelde ministers die geen effectieve gevangenisstraf hebben gekregen, kunnen daardoor toch minister worden.

Premier Netanyahu heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Minister van Justitie Yariv Levin heeft in een reactie wel al verklaard dat hij “al het nodige zal doen om het onrecht ten opzichte van Deri recht te zetten”.

De uitspraak van het Hooggerechtshof dreigt de spanningen tussen de gerechtelijke en de uitvoerende macht in Israël verder aan te wakkeren. De regering heeft bij haar aantreden aangekondigd dat ze enkele hervormingen wil doorvoeren, die de positie van het Hooggerechtshof verzwakken. Zo wil de regering een clausule invoeren waarmee het parlement via een eenvoudige meerderheid een beslissing van het Hooggerechtshof ongedaan kan maken. Tienduizenden Israëliërs hebben al geprotesteerd tegen die plannen.