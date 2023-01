Moeder over zware impact van jarenlange aanranding dochtertje (7): “Ze plast in bed en is agressief tegen jongens”

Nijlen

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen een 62-jarige man voor de aanranding van zijn stiefkleindochter, voyeurisme en het bezit van naaktbeelden van minderjarigen. Het meisje is intussen zeven. “Deze zaak heeft een enorme impact op het leven van mijn dochtertje. Ze is niet meer het kind van vroeger. Ze heeft nachtmerries, plast in haar bed en is soms agressief”, getuigt haar mama in de rechtbank.