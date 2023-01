Eigenlijk is hij een acht, maar Stjepan Loncar depanneert uitstekend op de zes bij KV Kortrijk: “Na iedere match ben ik doodop”

“De komst van Storck heeft deze club nieuw leven ingeblazen. We analyseren iedere tegenstander tot in detail, maar het belangrijkste wat hij doet is dat hij ons de juiste energie meegeeft voor een wedstrijd”, weet Stjepan Loncar. — © BELGA

Terwijl Bernd Storck (59) de transfermarkt aan het afspeuren is in de hoop een ‘echte’ zes te vinden, moet Stjepan Loncar (26) voorlopig fungeren als defensieve middenvelder. Van nature is de Bosniër meer een acht, al blinkt hij uit op zijn nieuwe positie en kan hij enkele straffe statistieken voorleggen. “Op de zes moet ik meer lopen, maar daar houd ik van.”

Zowel KV Kortrijk als Loncar kenden een moeilijk seizoensbegin. De resultaten van de ploeg waren niet te best en het spel van de middenvelder kon niet echt overtuigen. Na de derde trainerswissel bij de Veekaa kunnen we spreken over een compleet ander verhaal. KV Kortrijk speelt goed, met veel passie en met een hoge druk op de verdediging van de tegenstander. Ook Loncar ontpopt zich stilaan tot leider van het rood-witte middenveld. “Ik was niet echt gelukkig in het begin”, vertelt de Bosniër. “De resultaten vielen tegen, er was veel ontevredenheid binnen de club en mijn spel was ook niet om over naar huis te schrijven. De komst van Storck heeft deze club nieuw leven ingeblazen. We analyseren iedere tegenstander tot in detail, maar het belangrijkste wat hij doet is dat hij ons de juiste energie meegeeft voor een wedstrijd. We zijn in onszelf beginnen geloven en dat zorgde voor goede resultaten. Ik ben echt gelukkig nu.”

Telefoontje van Custovic

Elf wedstrijden voor het nationale elftal van Bosnië, meer dan dertig matchen voor de Hongaarse topclub Ferencváros en mogen proeven van Europees voetbal: Loncar heeft er al een mooie weg op zitten. “Ferencváros is de beste ploeg van Hongarije. In iedere wedstrijd hadden we meer dan zeventig procent van het balbezit, kansen bij de vleet en stonden we met betere spelers op het veld dan de tegenstander. Niet onlogisch dat ik er kampioen werd en de beker pakte. In België zou je hen kunnen vergelijken met Club Brugge of Genk, niet echt met KV Kortrijk.” (lacht)

“Mijn keuze voor KV Kortrijk was eigenlijk erg last-minute”, weet Loncar nog. “Ik zocht opties en kreeg plots een telefoontje van Adnan Custovic. Ik kende hem nog van in mijn periode van bij de nationale ploeg van Bosnië, waar hij assistent was. Het was altijd leuk om mijn land te mogen vertegenwoordigen, maar het zal misschien een tijdje duren vooraleer ik weer opgeroepen word. Ik moet me in de kijker spelen van de nieuwe bondscoach. Maar Custovic overtuigde me dus om bij KVK te tekenen. Dino Hotic van Cercle Brugge en mijn beste vriend Franko Andrijasevic (ex- Gent en Waasland-Beveren, red.) vergemakkelijkten ook mijn stap naar de Belgische competitie. Ze vertelden me dat het een sterke competitie is met veel tempo. Dat blijkt ook zo te zijn, maar dat kan ik wel aan.”

Kilometervreter

Van nature is Loncar meer een acht, maar uit noodzaak posteert Storck hem op de zes. Een positie waar er veel gelopen moet worden. “Ik moest me in het begin wat aanpassen aan die nieuwe rol. Nu verloopt het goed. Op de zes moet ik meer lopen dan op de acht, maar daar houd ik van. Het is mijn stijl. Per wedstrijd loop ik gemiddeld elf kilometer, dan zal het je zeker niet verwonderen dat ik na iedere match doodop ben.”