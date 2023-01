Weer meer transacties op Brusselse beurs in 2022

De Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, verloor vorig jaar 14,1 procent. Voor de Bel Mid, de index met bedrijven met een middelgrote marktkapitalisatie, kwam het verlies uit op 11,5 procent. De zwaarste klap was er voor de Bel Small index met kleine bedrijven. Die gaf 22,9 procent prijs in 2022.

“Aan het einde van het jaar hebben een paar individuele aandelen de Bel Small negatief beïnvloed”, zegt Vincent Van Dessel, topman van Euronext Brussel. “Een aantal sectoren heeft het wat minder goed gedaan, waaronder bijvoorbeeld (bio)tech en vastgoed.”

Verlies weggeveegd

Het jaarverlies van de Bel 20 heeft het grootste deel van de winst van ruim 19 procent van 2021 weggeveegd. In 2020 beheerste de coronapandemie de beurs nog, toen goed voor een jaarverlies van bijna 8,5 procent voor de Bel20. De grote spelbreker in 2022 waren de hoge inflatie en de sterk stijgende rentevoeten na jaren van soepel monetair beleid. Aandelen zijn bij een hogere rente traditioneel minder in trek.

Het gemiddeld aantal transacties op de beurs van Brussel, dat in 2020 nog een absoluut record bereikt had van 85.419 per dag, steeg van gemiddeld 68.639 per dag in 2021 tot 71.190 per dag vorig jaar. Qua volume was er in 2022 een stijging tot gemiddeld 392 miljoen euro per dag, waar dat een jaar eerder nog 372 miljoen euro was. 2021 was wel het zwakste jaar sinds 2014 (360 miljoen euro).

Nieuwe aandelen

De totale marktkapitalisatie op Euronext Brussel daalde vorig jaar tot 320 miljard euro, tegenover 358 miljard euro in 2021. Bierbrouwer AB InBev, met voorsprong het grootste bedrijf op de Brusselse beurs, zag zijn marktwaarde vorig jaar met 5,8 procent toenemen tot 97,75 miljard euro. KBC eindigde op de tweede plaats, maar gaf 20,3 procent prijs tot 25,05 miljard euro. Argenx sloot het podium af en zette volgens Van Dessel zijn indrukwekkende vooruitgang voort: +20 procent tot 19,3 miljard euro.

Euronext Brussel kreeg er in 2022 twee nieuwe aandelen bij: Mazaro en DEME. Vijf bedrijven verlieten de beursvloer: Settlements, FNG, Resilux, Acacia Pharma en Hamon. De toplui van Euronext Brussel zien dat er geïnteresseerden zijn voor een beursintroductie dit jaar. In eerste instantie zullen die wellicht eerder uit de klassieke sectoren komen, de technologiesector volgt mogelijk in een tweede golf, klinkt het.