Ivan Durdov moet doodzieke aanval van KV Oostende reanimeren: “Lukaku is een voorbeeld”

Ivan Durdov kwam in zijn debuut tegen Antwerp al bijna tot scoren. “Maar uiteindelijk bleek uit de beelden dat de bal toch niet volledig over de lijn was.” — © BELGA

Durdov is een boomlange spits van 1m95 die tot medio 2026 tekende bij KV Oostende. Bij NK Domzale uit Slovenië trof de Kroaat al zeven keer raak dit seizoen. “Waarvan vier keer met het hoofd”, weet hij. Woensdag debuteerde Durdov tegen Antwerp. Zijn eerste roos voor KVO stierf op de onderkant van de lat. “Ik dacht eerst dat hij binnen was. Daarom vierde ik ook. Maar uiteindelijk bleek uit de beelden dat de bal toch niet volledig over de lijn was. Ook de VAR heeft het gecheckt, een correcte beslissing.”

Zijn invalbeurt deed wel het beste vermoeden, want Durdov woog op Alderweireld en co. “Het was leuk om te debuteren voor de fans, jammer dat we niet wat meer geluk hadden”, weet de aanvaller. “Gelukkig volgt zaterdag snel opnieuw een match tegen Cercle Brugge. Dan moeten we punten pakken, want de ploeg zit in vieze papieren.” Ook het eeuwige cliché kwam terug. “Als je niet scoort, kan je geen wedstrijden winnen”, sprak de Kroaat.

Het carrièrepad van de 22-jarige spits gaat traag maar gestaag. Bij Domzale speelde hij nog maar sinds afgelopen zomer, daarvoor kwam hij tot juli 2022 uit voor Orijent Rijeka in de Kroatische tweede klasse. “Een goede afdeling om als jeugdspeler progressie te maken”, weet hij. “Maar toen KV Oostende deze winter aanklopte, heb ik niet getwijfeld. België heeft een van de tien beste competities in Europa. En het is tegelijk een springplank om hogerop te geraken”, weet Durdov.

Hoe hij zichzelf omschrijft? “Een stevige spits die graag ruimte creëert en opduikt in de box. Verder ben ik rechtsvoetig, maar mijn linker is oké.” Zijn prioriteit is logischerwijs doelpunten maken. “Zoals elke spits”, lacht hij. “Dat lukte bij Domzale dit seizoen al aardig. Bij KVO zat het de laatste weken stevig tegen. Ik zag ook de match op Mechelen. We troffen daar drie keer het doelhout, en tegen Antwerp opnieuw twee keer. De paal, de lat: zoiets kan niet blijven duren. Het is een kwestie van tijd voor het geluk aan onze zijde staat”, aldus Durdov.

De winteraanwinst kent een aantal jongens die vroeger nog bij KV Oostende spelen. “Met Palaversa speelde ik nog bij de Kroatische U20”, knikt hij. “Ook Milovic is geen onbekende. Of het een droom is om ooit voor de nationale ploeg te spelen? Natuurlijk, hopelijk ooit. En ik ken jullie land en spelers natuurlijk van het WK in Qatar.” (lachje) Het brengt Durdov bij Romelu Lukaku. “Voor mij is hij een voorbeeld. Groot, sterk en doelgericht. Ik zie hem graag spelen. We zijn hem natuurlijk dankbaar dat het tegen Kroatië iets minder lukte. Want twee medailles op twee WK’s na elkaar, dat is voor een klein voetballand als het onze een fenomenale prestatie.”

KV Oostende in de Jupiler Pro League houden: ook dat zou een prestatie vanjewelste zijn. “Daar gaan we alles aan doen”, zegt Durdov. “Dit weekend moeten we alvast een eerste stap zetten tegen Cercle Brugge. We scoren moeilijk, maar daar komt hopelijk snel verandering in.”