Dertien personen naar assisen doorverwezen voor marteldood van Hilal Makhtout

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft donderdag beslist om alle dertien verdachten van de marteldood op de 33-jarige Genkenaar Hilal Makhtout naar het hof van assisen in Tongeren door te verwijzen. Dat heeft Jan Keulen, een van de advocaten in het dossier bevestigd.

Slachtoffer Hilal Makhtout zou een partij van drie kilogram coke met een straatwaarde van zo’n honderdduizend euro hebben doen verdwijnen. De foltering begon zaterdag 9 maart 2019 in zijn woonplaats aan de Koning Boudewijnlaan in Genk. Hij werd naar nog twee andere plaatsen gebracht, voordat het richting Forzée in de Ardennen ging. Op 12 maart 2019 ontdekte de verhuurder van een vakantiechalet zijn stoffelijk overschot. Het proces zal vermoedelijk in september plaatsvinden.