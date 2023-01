Wie houdt zich na infarct van Marc Overmars op Antwerp bezig met transfers? CEO steekt nóg tandje bij

Michael Frey wil weg bij Antwerp, de onderhandelingen met Schalke 04 zijn volop aan de gang. Als de Zwitser vertrekt, spreekt het voor zich dat RAFC een nieuwe aanvaller moet vinden. Daarnaast is de club ook op zoek naar defensieve versterking, want achteraan is de spoeling dun. Er is dus wel wat transferhuiswerk op de Bosuil, maar net nu is sportief directeur Marc Overmars aan het revalideren na een hartinfarct. De Nederlander moet voldoende rusten en kan zijn job nog niet beoefenen zoals hij dat voorheen deed.

Voor de supporters van Antwerp zich zorgen maken: hun club is niet in een soort vacuüm terechtgekomen. Navraag leert ons dat Overmars weliswaar minder op de club aanwezig is – niet meer elke dag zoals voor zijn gezondheidsproblemen, wel af en toe -, maar dat hij wel perfect bereikbaar is telefonisch of via videocall. Kortom: moet er een sportieve beslissing genomen worden, zoals nu bijvoorbeeld over de toekomst van Frey, dan is Overmars voortdurend op de hoogte en kan hij zijn visie delen.

Overmars staat daarbij het vaakst in contact met CEO Sven Jaecques. De Bruggeling heeft tijdelijk een heleboel taken overgenomen en voert de meeste onderhandelingen, maar dat wél in overleg met Overmars. Om maar iets te zeggen: Jaecques kan en zal niet op zijn ééntje een spits aantrekken.

Volle agenda

Voor Jaecques is het zo wel bijzonder druk. Als CEO van Antwerp staat hij ook in voor de dagelijkse werking van de club. Daarnaast zit hij in de TaskForce die voor de voetbalbond speurt naar een nieuwe technisch directeur en een nieuwe coach. Die volle agenda schrikt Jaecques niet af: op de Bosuil wordt soms gezegd dat hij onvermoeibaar is – hij staat bekend als een harde werker met knowhow, vandaar dat Paul Gheysens hem zo apprecieert. En hard werken, dat moet Jaecques nu meer dan ooit doen. Maar nogmaals: Overmars is bij alle sportieve keuzes betrokken.