Zelenski vraagt zich af of Poetin nog leeft: “Ik begrijp het niet goed”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zich tijdens het Wereld Economisch Forum afgevraagd of Poetin nog steeds leeft. “Ik begrijp niet goed tegen wie ik moet spreken”, zegt hij over mogelijke onderhandelingen.

“Ik ben niet zeker dat de president van Rusland – die soms te zien is op televisie ergens – de man is met wie er onderhandeld moet worden. En dat hij nog steeds leeft”, zei Zelenski tijdens een videoconferentie.

“Dus, wie maakt deze beslissingen? Wie zit er in die kleine groep van mensen die deze beslissingen maken? Want hoe kan je een ding beloven aan de Europese leiders en dan de dag nadien een invasie starten? Ik begrijp gewoon niet goed met wie we hier moeten spreken en onderhandelen”, zei Zelenski.

