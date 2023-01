HET PUNT VAN VAN IMPE. “De mopjes over de dronken minister zijn het laatste wat Ben Weyts nodig heeft”

De week van Ben Weyts was het, met zijn controversieel voorstel rond kindergeld – als kleuters niet genoeg Nederlands kennen, moeten hun ouders financieel gestraft worden. Maar ook omdat hij in het parlement niet al te helder over kwam, en de oppositie klaagde dat hij te veel gedronken had. Mag Weyts zijn grote politieke dromen nu opbergen? Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe maakt de balans op.